Calciomercato Milan – Idea olandese se parte Castillejo | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, se dovesse andar via Samu Castillejo il Milan potrebbe acquistare un calciatore olandese

Il futuro di Samu Castillejo è incerto. Come ben si sa, l'esterno spagnolo non rientra più nei piani tecnici di Stefano Pioli, motivo per il quale il numero 7 ha trovato pochissimo spazio in questa stagione. Diversi club interessati al classe 1995, con il Valencia che sembrava poter acquistare l'ex Villarreal ma che, al momento, non ha affondato il colpo. Nonostante il mercato del Milan sembri chiuso, dal Belgio parlano di un possibile sostituto di Samu Castillejo. Secondo quanto riporta 'Voetbal24', i rossoneri potrebbero fare un tentativo per acquistare Noa Lang, fantasista attualmente in forza al Club Brugge. Milan, le top news di oggi: vince la primavera. Piace Scamacca.