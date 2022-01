Calciomercato Milan – ‘Caso’ Gabbia: tante richieste, ma forse resta

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Matteo Gabbia, classe 1999, sta convincendo mister Stefano Pioli in queste su partite da titolare

Daniele Triolo

Il Milan, come noto, sta cercando un difensore in questo calciomercato invernale. Tanti i nomi vagliati, in particolare all'estero. Ma, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non è detto che, alla fine, il Diavolo lasci stare tutte le piste monitorate per affidarsi alla 'soluzione interna'.

Matteo Gabbia, classe 1999, da quando è stato chiamato in causa da mister Stefano Pioli sta fornendo risposte adeguate. Bene contro la Roma e contro il Venezia, in coppia con Pierre Kalulu, ha soddisfatto Pioli nel rendimento e nell'atteggiamento dimostrato sul terreno di gioco con la maglia rossonera.

Ecco perché, nonostante sia molto richiesto in questo calciomercato di gennaio, Gabbia potrebbe anche restare al Milan per giocarsi le sue chance. Sarebbe voluto andare altrove per giocare con continuità, e, di certo, le opportunità non gli mancano: piace a Cagliari e Sampdoria, che lo vogliono in prestito fino al 30 giugno.

Gli agenti di Gabbia sono costantemente in contatto con i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara di modo che il loro assistito possa imporsi, nel campionato di Serie A, giocando da titolare in una compagine di medio livello. Ma se le strategie del Diavolo dovessero cambiare, Gabbia potrebbe anche avere le sue grandi chance con la maglia che attualmente indossa con onore. Milan, quanti parametri zero interessanti: ecco chi può piacere al Diavolo >>>

