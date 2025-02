Calciomercato Milan, Casemiro il colpo a centrocampo? Un ostacolo

Calciomercato Milan , dopo la doppia sconfitta in campionato contro Torino e Bologna, la zona Champions League resta distante otto punti. Una rimonta sembra molto, molto complessa per i rossoneri. Senza quarto posto ci potrebbe essere una rivoluzione importante. A centrocampo il primo obiettivo sembrerebbe essere Samuele Ricci . Non un colpo facile viste le richieste del Torino e la concorrenza di Inter e Manchester City. Occhio quindi all'occasione Casemiro . Ecco i dettagli.

Calciomercato Milan, occhi su Casemiro: opzione sul tavolo per l'estate

La dirigenza sportiva dello United, scrive il portale fichajes.net, non avrebbe escluso l'opzione di cedere il brasiliano qualora ricevesse un'offerta convincente durante il calciomercato estivo. A quel punto potrebbe arrivare il Milan, alla ricerca di un centrocampista strutturato fisicamente ed esperto come Casemiro. Le qualità nella fase difensiva e di costruzione sarebbero molto apprezzate dal Diavolo. L'elevato stipendio del giocatore con lo United potrebbero essere l'unico ostacolo dell'operazione. Il Milan, si legge, starebbe studiando la fattibilità del colpo, ma la possibilità che il giocatore approdi a San Siro sarebbe sul tavolo. Vedremo se il Milan punterà davvero su un profilo esperto come quello di Casemiro.