Calciomercato Milan – Casadei possibile? Il retroscena. Moncada…

Cesare Casadei potrebbe presto fare ritorno in Italia. Il 19 agosto 2022 l'Inter ufficializza la cessione del centrocampista al Chelsea. Il giocatore non aveva mai debuttato in Serie A, ma aveva brillato nel campionato Primavera convincendo i blues a investire una cifra importantissima, circa 15 milioni più 5 di bonus . Casadei non ha brillato in Premier League e potrebbe tornare nel nostro campionato già a partire dalla prossima sessione di calciomercato .

Calciomercato Milan - Casadei: il retroscena estivo. Le scelte di Ibrahimovic e Moncada

Come scrive Calcimercato.com, per Cesare Casadei, al momento al Chelsea, si potrebbero aprire le porte della Serie A: Monza e Lazio sarebbero pronte ad offrirgli la possibilità di esordire nel campionato italiano. Entrambi i club sarebbero pronti a chiudere una possibile operazione in prestito. E il Milan? Si è parlato spesso del talento italiano anche in orbita rossonera. Sempre secondo Calciomercato.com, il Milan avrebbe valutato a lungo il suo acquisto in prestito dal Chelsea con il vecchio agente. Ora Cesare ha cambiato rappresentanti affidandosi all'agenzia Epic Sports Italy e non rientrerebbe più nella lista degli obiettivi del Diavolo per gennaio: Moncada e Ibrahimovic sarebbero alla ricerca di un altro tipo di centrocampista, un mediano che possa fare rifiatare Fofana.