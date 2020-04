Calciomercato Milan – Cardona: “Sogno i rossoneri, disposto a tutto” (VIDEO)

CALCIOMERCATO MILAN – Non si tratta del primo, e non si tratterà dell’ultimo che sogna di giocare al Milan. Ma molti giocatori preferiscono non ammetterlo pubblicamente. Nel caso di Edwin Cardona, non è questo il caso. Il colombiano, attualmente in forze al Club Tijuana, prima divisione messicana, ai microfoni di ESPN ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Sogno di giocare nel Milan un giorno: andrei per gli stessi soldi o anche meno di quelli che prendo ora a Tijuana”. Ma conosciamo meglio Cardona, nato e cresciuto in Colombia, anche calcisticamente. Una breve esperienza, nel 2017 al Boca Juniors, poi il ritorno e dunque la permanenza finora, in Messico. Il suo contratto con il Tijuana scadrà il prossimo giugno 2020, dunque sarà ufficialmente un parametro zero a breve.

Parliamo di un classe 1992, ruolo trequartista ma può adattarsi anche da ala sinistra. Piede preferito: destro. In questa stagione ha collezionato 20 partite, segnato 4 gol e servito 2 assist. È nel giro della nazionale colombiana dal 2014: in totale ha 37 presenze e 5 gol all’attivo. Il suo sogno è di venire in Europa, preferibilmente al Milan, squadra di cui probabilmente è anche tifoso. A volte i sogni si avverano, chissà. Intanto oggi sono emerse dichiarazioni shock da parte di un calciatore dell’Inter >>>

