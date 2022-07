Calciomercato Milan – Capanni in prestito all’Estrela Amadora | News

Stando a quanto riferisce 'Tuttomercatoweb', il Milan ha definito la cessione in prestito di Luan Capanni all'Estrela Amadora. L'attaccante italo-brasiliano giocherà nella seconda divisione portoghese. Cresciuto nel Flamengo, nel 2018 è stato acquistato dalla Lazio per poi essere ceduto sei mesi dopo al Milan. Da lì le cessioni in prestito al Racing Santander, Viterbese e Grosseto. Adesso il 22enne è pronto per una nuova esperienza. Amichevole ZTE-Milan, le pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>