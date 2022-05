Calciomercato Milan – Cambiano le prospettive sul riscatto di Messias

Il futuro di Junior Messias sarà chiarito nella prossima sessione di calciomercato, col Milan che proverà a chiedere uno sconto al Crotone

Il prossimo calciomercato del Milan dovrà chiarire diverse situazioni fino ad ora tutt'altro che risolte, come il possibile riscatto dal Crotone di Junior Messias .

L'ex giocatore rossoblù, autore fino ad ora di una stagione condita da alti e bassi, potrebbe anche restare in rossonero. La retrocessione in Serie C del Crotone, infatti, potrebbe spingere Paolo Maldini e Frederic Massara a chiedere uno sconto sui 5,4 milioni di euro di riscatto che dovrebbero ai pitagorici.