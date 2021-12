Calciomercato Milan – Cambiano le strategie dopo la ‘Brexit’ europea

L'eliminazione dalla Champions League potrebbe influire sul calciomercato del Milan per il prossimo mese di gennaio. Ecco come

Daniele Triolo

L'eliminazione del Milan dalla Champions League avrà conseguenze sulle mosse del club sul calciomercato di gennaio. Ne ha parlato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Il Diavolo, infatti, aveva messo in preventivo già ad agosto, visto il girone di ferro, la possibilità di non accedere agli ottavi di finale del torneo. Ma è anche vero che chiudere il girone con soli 4 punti per un pareggio casalingo su autogol ed una rete allo scadere nell'unico successo è un po' pochino.

Per capire come diventare più competitivi in Europa il Milan impiegherà i prossimi mesi. Intanto, però, il calciomercato 'di riparazione' incombe e questa eliminazione cambierà le strategie del club rossonero. Finora, infatti, il Milan si era chiesto se fosse il caso di prendere un altro attaccante. Questo alla luce degli acciacchi frequenti di Zlatan Ibrahimović e gli infortuni di Olivier Giroud e Pietro Pellegri. Senza impegno europeo, ora, il dilemma non si pone più.

Al contrario, sarà fondamentale sfoltire la rosa, magari attraverso la cessione di Samu Castillejo e Andrea Conti. Per la difesa, però, qualcosa andrà fatto. Simon Kjær, come noto, ha concluso anzitempo la stagione ed il Diavolo necessita di un rinforzo di qualità per il reparto arretrato. Mancando l'approdo agli ottavi di Champions League, ha commentato 'Tuttosport', il Milan vede sfumare un tesoretto di 20 milioni di euro che avrebbe fatto molto comodo per il nuovo centrale.

A questo punto, dunque, il Milan andrebbe su un obiettivo di calciomercato 'low cost'. Magari puntando sul rientro di Mattia Caldara, che ha giocato molto bene in questi suoi primi mesi al Venezia in Serie A. Restano sempre in piedi le idee Luiz Felipe (ma la Lazio non lo regalerà, nonostante il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022), Gleison Bremer (Torino) e Sven Botman (Lille), più complicate per questioni di prezzo. Milan, Maldini stupisce: arriverà un altro portiere! Le ultime >>>