Calciomercato Milan – Calhanoglu, sondaggio della Fiorentina | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo le ultime indiscrezioni riportate da SportMediaset, la Fiorentina vorrebbe Calhanoglu

C'è sempre in primo piano il futuro di Hakan Calhanoglu. Secondo SportMediaset l'intenzione del turco sarebbe quella di rimanere al Milan, ma non ha ancora preso una decisione definitiva. Il turco punta a fare un grande europeo in modo eventualmente da ricevere qualche offerta più allettante dal punto di vista economico. La novità delle ultime ore, però, è che la Fiorentina avrebbe fatto un sondaggio per il fantasista. Come tutti sanno il tecnico della viola è Gattuso, che ha allenato Hakan nella sua esperienza sulla panchina del Milan. Staremo a vedere.