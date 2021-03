Calciomercato Milan – Calhanoglu, rinnovo ad un passo | News

Milan, le ultime di calciomercato: il rinnovo di Calhanoglu

Novità importanti per quanto concerne il calciomercato del Milan e il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Come viene riportato dal Corriere dello Sport, ieri c’è stato un incontro importante a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e il turco.

L’intesa tra Calhanoglu e il Milan sembra essere molto vicina. C’è ancora da limare qualche differenza economica, ma queste verranno sistemate attraverso l’inserimento dei bonus. Insomma, la fumata bianca è davvero ad un passo. Non sembrano esserci dunque più dubbi sulla permanenza dell’ex Bayer Leverkusen in rossonero, che, ricordiamo, ha un contratto in scadenza a giugno. Sempre a proposito di calciomercato, il Milan pensa ad un nuovo attaccante.