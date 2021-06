Calciomercato Milan – Calhanoglu: il turco ha poche alternative | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Calhanoglu non sembra avere in questo momento alternative. Defilate Juve e Atletico Madrid

Come viene sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, i piani di Hakan Calhanoglu sono andati in fumo. L'Europeo che avrebbe dovuto consacrarlo come uomo mercato è quasi terminato. Il turco è stato autore di brutte prestazioni sia contro l'Italia e sia contro il Galles. In questo momento il trequartista non ha molta scelta: l'Atletico Madrid si è dileguato, avendo acquistato De Paul dall'Udinese, e la proposta dal Qatar non convince. Neanche la Juventus sembra più interessata al turco.