Calciomercato Milan – Calhanoglu, i rossoneri aspettano una risposta

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero, così come riportato da Sky Sport, aspetta la risposta di Hakan Calhanoglu

Sempre in primo piano il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. Secondo quanto riferito dai colleghi di SkySport, il club rossonero sta aspettando la risposta da parte del turco. Maldini e Massara non modificheranno la loro proposta e dunque sta a Calhanoglu decidere se accettare l'offerta o trasferirsi in Qatar. Al Duhai, come noto, gli ha offerto un triennale da 32 milioni totali. Una cifra che nessuna squadra europea può pareggiare, non solo il Milan. Ecco intanto la nostra esclusiva all'agente De Santis, che ci parla del calciomercato del Milan.