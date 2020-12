Calciomercato Milan – Calhanoglu, futuro in stand by. Sulle alternative…

Ultime Notizie Calciomercato Milan: stand by Calhanoglu

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Hakan Calhanoglu. Il turco, come tutti sanno, è in scadenza di contratto con il Milan nel 2021, ma al momento non sembrano esserci novità.

Calhanoglu rimarrà sicuramente fino al termine della stagione, anche se da febbraio potrebbe firmare per una nuova squadra. In caso di addio del turco, avanzerebbero seriamente le candidature di Thauvin (in scadenza a Marsiglia) e Szoboszlai (pezzo pregiato del Salisburgo). Insomma, il futuro di Calhanoglu è tutto da delineare, ma il Milan ha pronte le alternative. Calciomercato Milan: Maldini sceglie il difensore. VAI ALLA NOTIZIA>>>