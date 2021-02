Calciomercato Milan – Calhanoglu fa sognare i tifosi del Galatasaray

Calhanoglu sui social lancia un indizio?

Delle clamorose indiscrezioni di mercato si sono diffuse oggi sui social, secondo cui Hakan Calhanoglu potrebbe trasferirsi al Galatasaray il prossimo anno, ovviamente a costo zero, visto che il suo contratto con il Milan è in scadenza a giugno. Il tutto, causato da un innocente commento del turco sul proprio profilo Instagram.

Calhanoglu ha infatti semplicemente messo un cuore vicino al nome del club turco, di cui è evidentemente tifoso fin da bambino. Il classe 1994, però, non ha nessuna intenzione di trasferirsi al Galatasaray, i cui tifosi, come ben noto, sono spesso troppo portati a illudersi per operazioni di mercato infattibili.

Il rinnovo di Calhanoglu con il Milan, in realtà, è quasi cosa fatta. I colloqui continuano in modo sempre più positivo e sono davvero minime le possibilità che Calhanoglu vada via a costo zero. Hakan, però, non ha mai nascosto il proprio amore per il Galatasaray: “Ho sempre simpatizzato con il Galatasaray e i suoi tifosi. Non ho mai esitato a dirlo. Sono un fan del Galatasaray da quando ero piccolo. Adoro i fan del Galatasaray. Anche i miei migliori amici sono di UltrAslan. Non so cosa succederà dopo, ma il mio cuore è sempre con il Galatasaray”. Ha intanto parlato Kjaer: il difensore ha trattato molti argomenti >>>