Calciomercato Milan – Calhanoglu, ecco la convinzione del club rossonero

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu prende tempo. Ed il Diavolo comincia a pensare di intraprendere una sola strada

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermata su Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco, come noto, andrà in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi alla fine di questo mese di giugno. E, al momento, non sembra che possa esserci alle porte la firma sul nuovo accordo tra le parti.

Lo stesso ex Amburgo e Bayer Leverkusen, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Turchia-Italia, gara inaugurale degli Europei, lo ha fatto capire. "Futuro? C'è ancora il Milan. Ho parlato tre giorni fa con Paolo Maldini - ha confessato Calhanoglu -, mi ha chiamato. Abbiamo parlato del Milan, ho detto che volevo concentrarmi sull'Europeo".

Quindi, Calhanoglu ha proseguito con una frase dal significato piuttosto ambiguo. "La prima responsabilità ce l'hanno loro. Con grande rispetto, però, parlerò sempre con Maldini e Frederic Massara se c'è qualcosa". Detta così, la frase sembra avere connotazione negativa. Ma forse Calhanoglu (lo si capisce dal tono del suo discorso e dal linguaggio del corpo) voleva dire 'priorità' e non 'responsabilità'.

Ad ogni modo, sfumata l'ipotesi Juventus ed affievolitosi l'interesse dall'Al-Duhail, sembra evidente che il giocatore del Milan voglia aspettare la fine degli Europei per scegliere la sua prossima destinazione. Secondo fonti spagnole, ha sottolineato la 'rosea', su Calhanoglu ci sarebbe l'Atlético Madrid. Ma potrebbe essere una mossa strumentale, giacché, come noto, i 'Colchoneros' stanno dando battaglia al Diavolo per Rodrigo de Paul dell'Udinese.

Quindi che fine farà Calhanoglu in questo calciomercato? Il suo agente, Gordon Stipic, punta sempre ad ottenere un contratto di almeno 5 milioni di euro netti a stagione per il suo assistito. L'offerta del Milan è di 4 ed oltre non salirà. Stefano Pioli, tecnico rossonero, lo confermerebbe volentieri. Ma il Milan, ha rivelato la 'rosea', si starebbe convincendo a tenersi le mani libere, andando per la propria strada, così come è stato con Gigio Donnarumma.

È presto per trarre conclusioni. Se Calhanoglu tornasse all'ovile rossonero, certo, potrebbe essere riaccolto. A meno che non scopra di essere già fuori tempo massimo, con i rossoneri che, magari, nel frattempo, hanno operato altre scelte.