Calciomercato Milan – Calhanoglu e de Paul, intreccio tra numeri 10

Il futuro di Hakan Calhanoglu e Rodrigo de Paul appare legato. Uno firmerà con il Milan, l'altro con l'Atlético Madrid? Se sì, chi dei due?

Come noto, il contratto di Calhanoglu con il Milan è in scadenza tra 15 giorni e, ad oggi, non ci sono stati grandi segnali per il rinnovo dell'accordo tra il turco ed il club di Via Aldo Rossi. L'ex Amburgo e Bayer Leverkusen, concentrato sugli Europei, non ha ancora fatto sapere a Paolo Maldini e Frederic Massara le proprie intenzioni.