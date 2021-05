Calciomercato Milan – Calhanoglu, c’è l’offerta della Juventus | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. La Juventus avrebbe presentato una prima offerta al calciatore turco Hakan Calhanoglu

Il rinnovo di Calhanoglu con il Milan non è arrivato e, difficilmente, arriverà. Il calciatore turco, dunque, potrebbe essere libero di trasferirsi a parametro zero a partire dal 1° luglio e i club interessati a lui non mancano. Nelle ultime settimane è circolata la voce di un possibile trasferimento alla Juventus, club al lavoro per rinforzare la squadra da affidare al nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Secondo i colleghi di 'calciomercato.com', queste voci trovano delle conferme in quanto la società bianconera pare aver già presentato un'offerta all'ex Leverkusen. La 'vecchia signora' avrebbe messo sul piatto un contratto da circa quattro milioni netti per quattro anni. In attesa di dare una risposta definitiva alla dirigenza milanista, Calhanoglu potrebbe aver già trovato una nuova sistemazione. Il Milan mette Alessio Romagnoli sul mercato: ecco cosa ha scoperto la nostra redazione