Calciomercato Milan – Difesa, proposto anche Caleta-Car del Marsiglia

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Duje Caleta-Car, croato classe 1996, proposto al Diavolo che cerca un difensore per gennaio

Il Milan sta cercando un difensore centrale, in questa sessione invernale di calciomercato, per sostituire l'infortunato Simon Kjær, che starà fuori fino a fine stagione. Il club rossonero, infatti, non ha ancora acquisito un suo degno rimpiazzo e, verosimilmente, concluderà una trattativa in entrata nell'ultima settimana di gennaio.