Calciomercato Milan – Caldara-Torino, i granata riflettono: i motivi

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mattia Caldara potrebbe andare in prestito al Torino. Fase di riflessione del club di Urbano Cairo

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato estivo, ha messo in preventivo di salutare di nuovo Mattia Caldara. Il difensore centrale, classe 1994, rientrato in rossonero dal prestito (infruttuoso) di 18 mesi all'Atalanta, si sta allenando a Milanello agli ordini di Stefano Pioli e ha giocato le tre amichevoli fin qui in programma contro Pro Sesto, Modena e Nizza. Subentrando sempre nella ripresa.

Il destino di Caldara, ad ogni modo, sembra segnato: lascerà il Milan in questo calciomercato estivo 2021. Molto probabilmente, lo farà con la formula del prestito. Sono due, in particolare, le squadre che, in questo momento, sarebbero in pole position per prendere il numero 30 del Diavolo: una è il Venezia, i cui dirigenti sono stati qualche giorno fa a 'Casa Milan' per chiedere ufficialmente Caldara; l'altra è il Torino, che vede in lui il sostituto di Lyanco, diretto al Betis.

Il Torino, però, in base a quanto scritto oggi da 'Tuttosport', è entrato in fase di riflessione sull'acquisto di Caldara. Questo perché il centrale bergamasco sarebbe, dopo Marko Pjaca, il secondo calciatore che arriverebbe in granata reduce da infortuni piuttosto gravi e prolungati nel tempo. Motivo per cui, oltretutto, il Milan, per cedere Caldara, è disposto ad accettare la soluzione di un prestito senza obbligo di riscatto. Milan, svolta per l'esterno destro d'attacco: le ultime news >>>