Calciomercato Milan – Caldara destinato a tornare in rossonero | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Caldara tornerà al Milan: il difensore bergamasco non rientra più nei piani dell'Atalanta

Mattia Caldara tornerà al Milan. E' questo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', quotidiano sportivo che ha analizzato le prossime mosse di mercato dell'Atalanta. La Dea, infatti, non riscatterà il difensore bergamasco in forza ai rossoneri, mentre Sutalo verrà ceduto in prestito 'per farsi le ossa'. Riguardo le mosse in entrata, invece, i nerazzurri sarebbero vicini all'acquisto Anel Ahmedhodzic, difensore svedese naturalizzato bosniaco del Malmoe per una cifra intorno ai 9 milioni di euro. Come cambia il mercato del Milan con o senza Champions? Scoprilo qui >>>