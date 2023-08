Calciomercato Milan – Su Caldara c’è il Besiktas: contatti per il difensore

Il Milan continua col il suo lavoro sul calciomercato e potrebbe anche pensare alla cessione degli esuberi. Secondo quanto riferisce A Spor in Turchia, ci sarebbero stati i primi contatti tra il Milan e il Besiktas per Mattia Caldara, difensore che ha un contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2024 e che ha giocato in prestito nelle ultime stagione. Il difensore è in uscita e sarebbe valutato sui 2 milioni di euro. Il dialogo in corso tra le due società starebbe andando avanti in modo positivo. Col Besiktas il Milan ha già chiuso l'operazione di calciomercato che riguarda Rebic. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, capitolo cessioni, rivoluzione in vista?