Calciomercato Milan – Calafiori, nessun accordo con il Basilea: il punto

Nonostante le voci del pomeriggio, non ci sarebbe nessun accordo tra Milan e Basilea per Riccardo Calafiori

Nel pomeriggio era giunta la notizia dai colleghi di 'Sky Sport' di un accordo tra Milan e Basilea per Riccardo Calafiori . In attesa che si definisca l'uscita di Fodé Ballo-Touré , molto vicino al Wolfsburg , il Diavolo aveva deciso di puntare sul terzino italiano come vice Theo Hernandez , bloccandolo definitivamente.

In serata c'è stata però una correzione da parte di 'Sky', che ha precisato come in realtà non sussista nessun accordo tra i due club. Da una parte il Milan vorrebbe infatti prenderlo in prestito, mentre il Basilea gradirebbe la cessione a titolo definitivo o l'obbligo di riscatto. Nei prossimi giorni dovrebbero comunque esserci altri contatti.