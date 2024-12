Milan, Bianchin: “Calabria e Theo Hernandez potrebbero andare via”

Sul rendimento di Theo Hernandez, al di sotto delle aspettative

"Sicuramente ci sarà qualcosa di tattico, non è il Theo che ricordiamo quello top. Sicuramente non è particolarmente a suo agio in questo Milan e le sue persone di riferimento son sempre state Brahim Diaz, Paolo Maldini e Samu Castillejo e non c'è più nessuno dei tre. Quindi è chiaro che deve un po' reinventarsi e non sono sicuro che lo faccia".