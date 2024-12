Calciomercato Milan – Calabria andrà via: le parole dell’esperto

Il calciomercato invernale è alle porte ed uno dei calciatori del Milan che potrebbe andare via è Davide Calabria. Il contratto del capitano rossonero scadrà nel giugno del 2025 e diversi club hanno mostrato interesse nei suoi confronti. In questa stagione, il terzino destro ha segnato il suo primo gol in Coppa Italia e stagionale nel 6-1 a San Siro contro il Sassuolo, ma, con Paulo Fonseca in qualità di allenatore, sta trovando poco spazio a causa dell'arrivo di Emerson Royal.