Il futuro di Calabria: una storia d’amore in via di conclusione

A differenza degli altri rinnovi in casa Milan, la situazione legata a Davide Calabria sembra percorrere una strada più complessa e incerta

A differenza degli altri rinnovi in casa Milan , la situazione legata a Davide Calabria sembra percorrere una strada ben più complessa e incerta. I discorsi per il prolungamento del contratto del terzino, che scadrà a luglio 2025, si sono interrotti ormai da diversi mesi, e la sensazione è che il futuro del capitano rossonero possa prendere una direzione diversa da quella che molti si sarebbero aspettati.

La trattativa per il rinnovo, che sembrava inizialmente una formalità, ha incontrato diversi ostacoli, e attualmente la distanza tra le parti sembra essere insormontabile. L’addio di Calabria al Milan, dopo oltre dieci anni di militanza, appare ormai una possibilità concreta. Una storia d’amore che ha visto il giovane difensore crescere nel vivaio rossonero, affermarsi come titolare e, infine, indossare la fascia da capitano, potrebbe essere destinata a concludersi in modo doloroso, senza un accordo sul prolungamento del contratto.