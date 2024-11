Calciomercato Milan – Calabria, addio vicino: spunta una meta esotica

Addio al Milan vicino per il capitano Davide Calabria: per lui spunta una meta esotica. Ecco le ultime di calciomercato sul terzino rossonero

Davide Calabria, difensore e capitano del Milan, sembra ormai essere ad un passo dall'addio al club in cui è calcisticamente cresciuto. Da tempo, infatti, il classe 1996 non trova spazio nelle gerarchie di Paulo Fonseca, che puntualmente gli preferisce Emerson Royal anche e soprattutto quando il terzino italiano si trova in condizioni fisiche buone. E c'è chi vocifera che dietro a questo impiego risicato ci sia in realtà il mancato accordo per il rinnovo di contratto con il Diavolo.