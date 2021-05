Calciomercato Milan – Cairo: “Futuro Belotti? Ne parliamo a fine Serie A”

Urbaino Cairo, presidente del Torino, ha parlato di Andrea Belotti, centravanti granata seguito dal Milan di Maldini

Urbaino Cairo, presidente del Torino, nella giornata di ieri ha presenziato al settantaduesimo anniversario della tragedia del Grande Torino a Superga. Cairo ha parlato anche di Andrea Belotti, centravanti granata seguito con insistenza dal Milan: "Anche contro il Parma fatto un bel gol ,ma era in fuorigioco, e ha preso un palo, oltre a darsi molto da fare. Averlo in campo, anche senza gol, vuol dire che due avversari lo marcano e avere spazi per gli altri. Siamo una squadra, è bello che 17 giocatori siano andati in gol. Vuol dire che c'è una squadra dove tutti danno e contribuiscono. Il rinnovo di Belotti? Ne parliamo a fine campionato...". Intanto novità sul futuro di Donnarumma al Milan.