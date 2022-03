Calciomercato Milan – Cagliari, sì al riscatto di Bellanova dal Bordeaux

Il calciomercato del Milan potrebbe ricevere aiuti anche grazie ad altre squadre, fra cui il Cagliari, pronto a riscattare Raoul Bellanova

Una nota molto lieta per i rossoneri, che percepiranno il 10% del guadagno sull'operazione fra i rossoblù ed i francesi. Sul ragazzo, oltre al Milan, che lo vorrebbe riportare a casa a fine stagione, ci sarebbe anche la Juventus. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>