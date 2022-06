Calciomercato Milan – Il Cagliari sulle tracce di Plizzari | News

Nemmeno il tempo di finire un'esperienza che Alessandro Plizzari potrebbe iniziarne subito un'altra. Il portiere di proprietà del Milan , dopo aver vestito la maglia del Lecce nell'ultima stagione, è pronto a fare una breve sosta a Milanello per poi prendere subito un aereo destinato in Sardegna.

Secondo quanto riferisce 'calciocasteddu.it', il classe 2000 vorrebbe chiudere definitivamente il suo legame con il Milan in quanto chiuso da Maignan, Tatarusanu e Mirante, quest'ultimo pronto a rinnovare per un altro anno. Il Cagliari avrebbe mostrato interesse nei suoi confronti, così come il Brescia e il Benevento.