Calciomercato Milan – Caccia in Spagna: c’è un ritorno di fiamma | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: la Gazzetta dello Sport si concentra sulle mosse del club rossonero. Occhio alla Spagna

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. Stando a quanto scritto dalla rosea Maldini e Massara sono molto attivi in Spagna. In primo piano la permanenza di Brahim Diaz: il ragazzo è ansioso di conoscere il suo futuro. Ancelotti, nuovo allenatore del Real Madrid, lo conosce bene, e dunque a breve dirà la sua sul trequartista andaluso. Brahim Diaz vorrebbe restare in rossonero, ma a quali condizioni? L'idea sarebbe quella di un prestito biennale, inserendo poi un obbligo di riscatto.

Sul fronte calciomercato del Milan attenzione anche a Junior Firpo. Il terzino ha deciso di rimanere in Spagna nella speranza di avere più spazio nel Barcellona, ma le cose non sono andate nella maniera prevista. Difficile che cambi qualcosa con la conferma del tecnico Koeman. Firpo si è pentito della scelta fatta a gennaio, cioè quando aveva rifiutato un'offerta da parte del Milan. Il nome potrebbe tornare nuovamente in primo piano visto che serve un vice di Theo Hernandez. Difficile infatti la permanenza di Diogo Dalot per un'altra stagione: il Manchester United non sembra orientato a rinnovare il prestito.

Nella giornata di ieri infine si è sparsa la voce di un incontro a Casa Milan con Fali Ramadani. L'agente cura gli interessi di tanti giocatori tra cui Milenkovic, Maksimovic e Under, ma la società rossonera non ha confermato la visita. Per Milenkovic ricordiamo che c'era stata una trattativa la scorsa estate, ma il Diavolo ha ritenuto eccessiva la richiesta di Commisso che chiedeva 40 milioni per lasciar partire il giocatore.