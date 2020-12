Calciomercato Milan – Caccia al vice Ibrahimovic: ecco tutti i nomi | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il vice Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Brutta tegola in casa Milan. Zlatan Ibrahimovic, il leader di questa squadra, si è fatto male nuovamente a Milanello. «Soffusione emorragica, controllo fra dieci giorni», il che significa che il 2020 dello svedese è finito. Ora sarà difficile sostituirlo, con Rafael Leao e Ante Rebic che non hanno entusiasmato in questo inizio di stagione.

Il Milan in questo momento non pensa di sostituire Ibrahimovic. Come viene scritto dalla Gazzetta dello Sport, trovare un clone dello svedese non è facile, soprattutto in tempi brevi. Maldini e Massara ragioneranno sul da farsi a gennaio per capire effettivamente se ci siano delle novità da sfruttare.

Attenzione ad esempio al nome di Olivier Giroud, che ha già dimostrato di essere importante anche partendo dalla panchina. Il suo arrivo in ogni caso non è facile, considerando che il francese sta bene a Londra e le occasioni per mettersi in mostra con i Blues non mancano. Tuttosport, invece, mette in evidenza altri profili. C’è ad esempio Graziano Pellé, in uscita dalla Cina o Arkadiusz Milik, che vive una situazione complessa al Napoli ed è seguito da diversi club.

Altri nomi interessanti sono quelli di Edouard del Celtic, classe 1998 e di Luka Jovic (’97), attaccante del Real Madrid accostato già al Milan in estate. In Italia, invece, viene seguito Scamacca, che si è messo in mostra con una stupenda semirovesciata nella gara contro i rossoneri. L’attaccante sta giocando al Genoa ma è di proprietà del Sassuolo, dunque la trattativa non è sicuramente facile. Infine grande attenzione agli assistiti di Mino Raiola, considerando le trattative per i rinnovi di Romagnoli e Donnarumma: nel mirino Malen del Psv e Boadu dell’AZ. Calciomercato Milan: suggestione Weah. VAI ALLA NOTIZIA>>>