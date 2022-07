Calciomercato Milan – Il Bruges cerca il sostituto: De Ketelaere vicino

Uno degli obiettivi principali del calciomercato del Milan è sicuramente Charles De Ketelaere. Nella giornata di ieri Maldini e Massara hanno effettuato un blitz in terra belga per chiudere definitivamente l’operazione. Larisposta del club nerazzurro dovrebbe arrivare nella giornata di oggi; dopo le prime due offerte avanzate dal pool dirigenziale milanista, la terza proposta arrivata ieri dovrebbe infatti avvicinarsi alle richieste dei fiamminghi. In ogni caso, le trattative sono vicine all’esito positivo.