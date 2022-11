Calciomercato Milan – Broja in prestito: ma attenzione alla questione Leao

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si è soffermata sul calciomercato del Milan e, in particolare, su Armando Broja, attaccante del Chelsea nel mirino da tempo. Paolo Maldini e Frederic Massara lo hanno annotato nel taccuino degli obiettivi dal momento che, nella prossima stagione, ci sarà bisogno dell'inserimento di un nuovo attaccante. Broja, albanese classe 2001, ha iniziato a far vedere le sua qualità nei due prestiti con Vitesse e Southampton. In Olanda ha collezionato 34 presenze e segnato 11 gol, al suo ritorno in Premier League 9 gol in 38 apparizioni. Numeri che gli hanno aperto le porte della nazionale maggiore: qui 4 gol in 17 presenze.