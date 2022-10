Calciomercato Milan – Broja può diventare un’ipotesi concreta in estate

L'exploit di Divock Origi in Milan-Monza lascia tranquilli i piani alti rossoneri per quanto riguarda la situazione attuale in attacco. Il belga e Olivier Giroud sono due giocatori di assoluto affidamento e permettono a Stefano Pioli di dormire sonni tranquilli. Ma se si guarda un po' in avanti le carte in tavola iniziano a cambiare. Proprio Giroud e Zlatan Ibrahimovic, oltre alla loro carta d'identità che non sorride, andranno in scadenza a giugno 2023.