Calciomercato Milan – Asse con il Chelsea: prende quota l’idea Broja

Armando Broja, centravanti del Chelsea, obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate. Ottimi i rapporti con il club londinese

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Armando Broja come possibile colpo di calciomercato del Milan per la prossima estate. Questo perché il Diavolo, molto probabilmente, nella prossima stagione avrà bisogno di un nuovo attaccante: il contratto di Zlatan Ibrahimović scadrà il 30 giugno 2023, ed Olivier Giroud, che prolungherà presto fino al 2024, va per i 37 anni. Inoltre, c'è la questione del rinnovo del contratto di Rafael Leão da dirimere, in un senso o in un altro.

Calciomercato Milan, Broja futuro rossonero? Il punto — Ecco perché il Milan ha cominciato, già da ora, a sondare il terreno per capire la disponibilità di diversi giocatori a trasferirsi in maglia rossonera la prossima estate. Per il 'CorSport', tra quelli maggiormente osservati c'è il giovane albanese Broja, classe 2001, centravanti che sta trovando poco spazio con la maglia del Chelsea in Inghilterra. In questa stagione, finora, ha collezionato 12 presenze in Premier League, quasi tutte da subentrato: un gol e un assist al suo attivo.

Molto poco per un giocatore, che in Europa, è visto come futura promessa del calcio. Per questo motivo non è stata ancora esclusa l'idea di una sua partenza con la formula del prestito. In estate si valuterà se, eventualmente, 'Blues' e Milan (i rapporti tra i club sono ottimi) imbastiranno una trattativa di calciomercato per Broja in prestito con diritto di riscatto o a titolo definitivo. I londinesi valutano il giocatore almeno 30 milioni di euro.