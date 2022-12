Calciomercato Milan – Si cerca la punta: resta viva la pista Broja

Nel mirino per il calciomercato del Milan resta Broja: l'attaccante del Chelsea potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto

Il Milan resta vivo e vigile per le prossime sessioni di calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara sono sempre alla ricerca dei giusti profili. Nel mirino resta Broja. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, per il Milan l'attaccante sarebbe da tempo un obiettivo per rinforzare e ringiovanire l'attacco. Il Chelsea, si legge, potrebbe anche considerare l'albanese un esubero invernale. Un prestito resterebbe una possibilità concreta.