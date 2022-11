Calciomercato Milan – Chelsea deciso: Broja incedibile a gennaio

Il Milan continua a lavorare per il prossimo calciomercato. Un ruolo dove la dirigenza rossonera potrebbe lavorare è quello della punta centrale. Al momento in rosa l'unico bomber su cui si può contare è Olivier Giroud. Il francese ha, però, 36 anni e tornerà da un Mondiale dove potrebbe essere protagonista. Ibrahimovic dovrebbe tornare, ma lo farà dopo un lungo infortunio, mentre Origi, al momento, non da garanzie nel ruolo. Per questo Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero essere alla ricerca del giusto profilo, in vista del bomber per il futuro.