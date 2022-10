Calciomercato Milan – Altre due italiane interessate a Broja del Chelsea

Armando Broja è sicuramente uno dei nomi che più stuzzicano i grandi club alla ricerca di un giovane attaccante ma già 'pronto all'uso'. Il classe 2001 è in forza al Chelsea, ma ha già avuto modo di mettersi in mostra in Premier League nella passata stagione quando vestiva la maglia del Southampton. Per lui, infatti, si registrano 9 gol in 38 presenze tra campionato e coppe, che si aggiungono agli 11 gol segnati nella precedente esperienza olandese con il Vitesse. Fatto ritorno al Chelsea, in questo momento non sta trovando spazio, tanto che il club londinese starebbe pensando di poterlo cedere in prestito a gennaio.