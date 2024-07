Calciomercato – Brescianini verso la cessione? Ecco quanto andrebbe al Milan

Luca Marchetti, noto esperto di calciomercato , nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com , ha parlato dei movimenti in Serie A e soprattutto dei possibili giocatori italiani che potrebbero cambiare maglia. Tra i profili discussi anche quello di Marco Brescianini centrocampista del Frosinone ma per il quale il Milan gode del 50% sulla futura rivendita. Il mediano piace a molte squadre di Serie A. Ecco quanto scritto da Marchetti.

Calciomercato Milan - Brescianini verso la cessione? Ecco quanto andrebbe al Milan

"Ancora azzurri o (chissà) futuri azzurri: Brescianini. Altro duello Atalanta e Fiorentina per il centrocampista del Frosinone. 12 milioni la richiesta, ma oggi l’Atalanta sembra più convinta. Chissa che la Fiorentina non voglia rispondere". Se effettivamente il Frosinone dovesse vendere Brescianini per 12 milioni, al Milan ne andrebbero ben 6. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Morata non esclude Zirkzee. La richiesta di Ibrahimovic