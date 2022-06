Calciomercato Milan – Su Bremer avanza il Tottenham: le ultime news

Gleison Bremer, obiettivo di calciomercato del Milan, piace ai rossoneri ma non soltanto. Gli 'Spurs' adesso sembrano fare davvero sul serio

Daniele Triolo

Gleison Bremer è un obiettivo di calciomercato del Milan nel caso in cui il Diavolo non riuscisse a concretizzare l'acquisto di Sven Botman, difensore centrale del Lille molto ambito anche dagli inglesi del Newcastle. Il centrale brasiliano del Torino, classe 1997, è uno dei migliori in Serie A e i rossoneri, logicamente, lo tengono sott'occhio.

Della situazione di Bremer ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. In pole position su di lui c'è l'Inter. Il club nerazzurro avrebbe già un'intesa con Giuseppe Marotta, amministratore delegato della seconda squadra di Milano. Non c'è, però, accordo tra Inter e Torino per lui.

Ecco perché Juventus, Milan e Napoli sperano di poter mettere le mani su Bremer in questo calciomercato estivo. Il quotidiano torinese, però, ha rivelato come il Tottenham di Antonio Conte voglia fare sul serio per il brasiliano. Il direttore sportivo del Toro, Davide Vagnati, ha già prenotato un biglietto per Londra: in settimana incontrerà gli 'Spurs' ed ascolterà la loro offerta.

Per cedere Bremer, Urbano Cairo, Presidente del Torino, chiede tra i 30 ed i 40 milioni di euro. Possibilmente 40, visto che i granata dovranno ripianare perdite di bilancio per 38 milioni di euro.