Calciomercato Milan – Bremer obiettivo concreto se salta Botman

Nel prossimo calciomercato il Milan dovrà fare un acquisto anche in difesa e Sven Botman è la prima scelta, ma nelle ultime ore sta prendendo quota anche Bremer , brasiliano che tanto ha fatto bene quest'anno. Secondo quanto riferisce Mediaset, la strada per l'olandese classe 2000 del LOSC si è fatta più in salita. Sembrava fosse tutto fatto, ma il Newcastle è tornato all'attacco con un'offerta importantissima alla società francese, ben più alta dei 30 milioni offerti dai rossoneri. Ora il LOSC vorrebbe cederlo agli inglesi, mentre il giocatore vorrebbe i rossoneri.

Inoltre, il Milan sta pensando di nuovo seriamente a Bremer, classe 1997 del Torino che ha già fatto benissimo nel nostro campionato. Ecco perché potrebbe non rilanciare per Botman, ma puntare proprio al granata. Sarebbe un derby di mercato. Ricordiamo che Bremer ha una clausola rescissoria da 15 milioni. I rossoneri hanno Tommaso Pobega, classe 1999, in prestito ai granata. Viene valutato 14 milioni e potrebbe restare. Ecco perché potrebbe esserci lo scambio con un piccolo conguaglio in favore del Torino, che renderebbe tutti soddisfatti. L'obiettivo diventa concreto, tanto che ieri Paolo Maldini ne ha parlato con Gerry Cardinale: presto potrebbe esserci l'affondo.