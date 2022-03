Calciomercato Milan – Bremer è la vera alternativa a Botman

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sven Botman rimane il primo obiettivo per la difesa. L'alternativa è Gleison Bremer del Torino

Botman resta il primo obiettivo, così come dimostra l'incontro di poche settimane tra la dirigenza rossonera e gli agenti del calciatore. La richiesta del Lille è pero alta e dunque Bremer del Torino rappresenta l'alternativa più credibile. Anche in questo caso non stiamo parlando di un calciatore che costa poco, ma come ha spiegato più volte Maldini l'obiettivo è quello di migliorare veramente la rosa e non di prendere tanto per. Staremo a vedere, ma la sensazione è che sia una sfida tra il brasiliano e l'olandese. Intanto potrebbe arrivare un centrocampista a costo zero.