Calciomercato Milan – Bremer e Botman piacciono anche a un altro club

Nel prossimo calciomercato il Milan cercherà un nuovo difensore. I due nomi più caldi, però, sono da contendere a un'altra grande squadra.

Nel corso del calciomercato di gennaio, il Milan dovrà intervenire in difesa. I rossoneri devono necessariamente rinforzarsi dopo il lunghissimo stop di Simon Kjaer, danese classe 1989 che ha finito anzitempo la propria stagione. Poi, probabilmente, qualche intervento sarà fatto anche in estate, ma molto dipenderà da Alessio Romagnoli, capitano in bilico. Il classe 1995 ha il contratto in scadenza e dal suo futuro dipendono molte cose.