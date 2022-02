Calciomercato Milan – Un’altra big italiana interessata a Bremer | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, un'altra grande squadra italiana sarebbe interessata al difensore del Torino Gleison Bremer

Gleison Bremer piace a mezza Serie A, e non solo. Il difensore brasiliano, giunto alla sua quarta stagione con il Torino, è fresco di rinnovo con i granata. Un prolungamento ai fini di una cessione in estate, cosicché in questo modo Urbano Cairo potrà ricavare dei soldi dalla sua vendita piuttosto che perderlo a parametro zero come, probabilmente, accadrà con Andrea Belotti. Sul classe 1997 ci sono gli occhi di Milan, Inter e Juventus, mentre in Europa si è parlato di un interesse da parte del Bayern Monaco, alla ricerca di un difensore che possa sostituire Niklas Sule, promesso sposo del Borussia Dortmund.