Calciomercato Milan – Una big tedesca interessata a Gleison Bremer

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, un grande club tedesco avrebbe messo gli occhi su Gleison Bremer del Torino

Che Gleison Bremer stia disputando una grande stagione è evidente a tutti. Il difensore del Torino, fresco di rinnovo con i granata, ha l'attenzione di tanti club italiani ed europei. Tra questi c'è anche il Milan, che dovrà acquistare un centrale di difesa in estate in quanto dovrà, molto probabilmente, sostituire Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero, come ben si sa, è in scadenza a giugno e difficilmente continuerà la sua avventura in quel di Milanello, complice anche un'offerta di rinnovo al ribasso da parte della dirigenza di via Aldo Rossi.