Calciomercato Milan – Brandt, la Lazio è in pole position | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Julian Brandt è un obiettivo di Maldini e Massara. Sul giocatore c'è anche la Lazio

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel mirino del Milan c'è Julian Brandt. Maldini e Massara stanno provando seriamente ad acquistare il classe 1996, ma la trattativa con il Borussia Dortmund è tutt'altro che facile. Il club tedesco, infatti, non sembra intenzionato a cedere il giocatore, perlomeno a prezzi "favorevoli" così come vorrebbe il Diavolo. Inoltre c'è da sottolineare anche l'interesse da parte della Lazio di Lotito, che si è mossa per tempo e dunque è in vantaggio rispetto al Milan. Non sono esclusivi tuttavia colpi di scena. Intanto per Kaio Jorge si è inserita la Juventus >>>