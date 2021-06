Calciomercato Milan – Brahim, possibile nuovo prestito

Il futuro di Brahim si deciderà nel prossimo calciomercato e al momento è tra Milan e Real Madrid. Ecco tutte le ultime notizie.

La prossima sessione di calciomercato sarà decisiva per il futuro di Brahim, che il Milan vorrebbe confermare. Lo spagnolo, classe 1999, è di proprietà del Real Madrid, che non ha intenzione di lasciarlo andare tanto facilmente. Le Merengues credono moltissimo in lui, tanto da averlo blindato con una clausola rescissoria da 750 milioni. Una cifra assolutamente impossibile da raggiungere, per chiunque. Che dà però anche l'idea di come il Real non voglia privarsene definitivamente. Il Milan sta provando a riprenderlo inserendo un diritto di riscatto, ma è molto difficile. Ecco perché, secondo Tuttosport, l'ipotesi più probabile è quella del rinnovo del prestito secco per un altro anno. Poi, ancora una volta, se ne riparlerà. Intanto ecco che impatto avrebbero a bilancio alcune cessioni del Milan >>>