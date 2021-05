Calciomercato Milan – Brahim e Dalot: il futuro sarà deciso a fine stagione

Dalot e Brahim sono in prestito secco e il prossimo calciomercato dovrà anche stabilire il loro futuro: il Milan deciderà a bocce ferme.

Il prossimo calciomercato del Milan, per ora, è congelato. Così come la questione rinnovi. Al momento, la squadra e la dirigenza sono compatte e concentrate sul raggiungere l'obiettivo della qualificazione in Champions League. Mancano poche partite e per ora tutti i discorsi sono rinviati a fine stagione. Poi, si dovrà quindi anche parlare di Diogo Dalot, terzino portoghese, e Brahim, fantasista spagnolo. Entrambi classe 1999, sono arrivati in prestito secco la scorsa estate, rispettivamente da Manchester United e Real Madrid. A fine stagione, Paolo Maldini e Frederic Massara incontreranno le dirigenze dei due club per discutere, scrive la Gazzetta. Per quanto riguarda Dalot, il Milan è disposto a riscattarlo per 10 milioni, altrimenti virerà su altri profili. Difficile, invece, l'acquisto di Brahim: il Real non vuole cederlo perché ci crede moltissimo e ha una clausola rescissoria da 750 milioni. Si valuterà dunque il rinnovo del prestito per un altro anno. In ogni caso, tutte le valutazioni sono, come detto, sospese. Milan su Vlahovic: ecco quanto costa e le concorrenti del Diavolo >>>