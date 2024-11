Calciomercato Milan – Concorrenza per Brahim Diaz? Ecco che spunta il…

Il futuro di Brahim Díaz è sempre più incerto. Il Milan vorrebbe riportarlo in Italia, ma la concorrenza è tanta: ecco che spunta un club

Il futuro di Brahim Díaz è sempre più incerto. Dopo aver visto limitato il suo spazio al Real Madrid , il trequartista potrebbe lasciare la capitale spagnola, con il Milan che resta interessato a riportarlo in Serie A , dove ha brillato nelle ultime stagioni in prestito. Il club rossonero spera di acquisirlo a titolo definitivo, ma ora dovrà fare i conti con una nuova minaccia: il Bayer Leverkusen .

La squadra tedesca, guidata da Xabi Alonso, ha mostrato un forte interesse per Brahim, vedendo nel giovane una grande opportunità per rinforzare la squadra. Con un progetto ambizioso e la filosofia di valorizzare i giovani talenti, il Leverkusen potrebbe offrire a Brahim la continuità che non trova al Madrid o al Milan, dove la concorrenza è alta.