Calciomercato Milan – Brahim Díaz sarà presto rossonero

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Brahim Díaz diventerà nuovamente rossonero nei prossimi giorni. Trattativa in dirittura d'arrivo

Il Milan è ad un passo dal riportare Brahim Díaz in rossonero in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. È virtualmente conclusa, infatti, la trattativa tra Milan e Real Madrid per il nuovo trasferimento del fantasista di Málaga in maglia rossonera, già indossata con successo nella stagione 2020-2021.